Interview Lahcen Daoudi (Partie 1): "Celui qui rapporte les débats internes du PJD est un traître"

Les dissensions s'intensifient entre les camps Benkirane et El Othmani. Les voix se sont une nouvelle fois élevées lors d'une réunion du secrétariat général. Lahcen Daoudi, membre de l'instance dirigeante du parti, s'exprime sur ce qui se passe au sein du parti à la lampe.

Le Parti de la justice et du développement (PJD) serait-il au bord de l’implosion? Nous avons posé la question à Lahcen Daoudi, membre du secrétariat général du PJD. "Il est clair que le parti passe par une phase difficile", reconnaît-il, interrogé par Telquel.ma le 23 juin dernier à Rabat.

Il y a quelques semaines, des sources internes du PJD assuraient à Telquel.ma que les dissensions survenues lors de la formation du gouvernement alimentent les tensions entre deux camps: celui de l'actuel chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani, et celui de son prédécesseur - et toujours chef du parti -, Abdelilah Benkirane.

Ainsi, quand El Othmani vantait la transparence des négociations pour la formation de l'Exécutif, Benkirane, lui, parlait d'un "séisme qui a frappé le parti", nous affirmait-on. "En faisant beaucoup de concessions (lors de la formation du gouvernement), le PJD a provoqué une crise de confiance même au sein de ses membres", nous expliquait un membre du secrétariat général du parti, sous couvert d'anonymat.

Ces dissensions ont ressurgi lors d'une réunion du secrétariat général du parti ce jeudi 29 juin. "On a discuté de dossiers nationaux, de la vie du parti, et on s’est engueulé un peu", déclare la mine grave, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du parti de la lampe, à la sortie de cette réunion.

Alors que le communiqué officiel n’évoque aucun conflit, ni de désaccord au cours de la réunion, Al Yaoum 24, média réputé proche du PJD, cite une source bien informée au sein du parti qui affirme que la réunion a été "tempétueuse".

Lors de cette réunion, Abdelilah Benkirane a présenté les quatre nouveaux membres qui rejoindront le secrétariat général du parti. Initialement, l’ex-chef du gouvernement avait proposé Amina Maelainine et Mohammed Khouyii. Ces derniers ont été recalés au moment du vote par le "clan des ministres" (une référence aux proches d'El Othmani) "à cause de leur position qui s'oppose au gouvernement", d'après Al Yaoum 24, qui cite des sources internes au PJD.

Finalement, quatre personnalités, toutes réputées proches de Benkirane, ont rejoint l’instance dirigeante du parti de la lampe. Il s'agit de Jamaa El Moatassim, Mohamed Al Hamdaoui, Said Khairoune, et Abdelaziz El Omari. Ainsi, l'ancien chef du gouvernement pense rétablir l’équilibre au sein du secrétariat général entre son clan et celui d'Al Othmani.

Cela suppose l’existence d’une vraie bataille en interne. Cet épisode n’est pas sans rappeler un autre plus agité où un vif débat avait éclaté entre Mustapha Ramid et Abdelilah Benkirane lors de la réunion du 12 juin, comme nous l'avaient confirmé des sources internes du parti.

Pourtant, selon Lahcen Daoudi, tout ce qui sort dans les médias est "amplifié". "Les instances internes du parti et sa démocratie lui permettront de dépasser cette crise", estime le ministre des Affaires générales. Daoudi rappelle que le PJD "a réussi à surmonter des crises plus difficiles comme celle de 2003" où le parti avait été menacé de dissolution pour une supposée "responsabilité morale" dans les attentats du 16 mai.

Lahcen Daoudi l'assure,"il n’y a pas de conflit de personnes, mais un débat d’idées". Ce qui est "salutaire", selon lui. "Ne vous attendez donc pas à voir le PJD éclater en mille morceaux", assure Lahcen Daoudi. Toutefois, le ministre des Affaires générales déplore que les réunions internes soient ainsi exposées dans la presse "avec un effet amplificateur". Il n’hésite pas à qualifier les auteurs des fuites sur les débats internes de "traîtres".