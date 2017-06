Quelles suites dans l'affaire Saïd Chaou?

Accusé de trafic de drogue, Saïd Chaou devrait être jugé au Maroc pour son implication présumée dans l’affaire Najib Zaimi. S'il est condamné, il devrait purger sa peine aux Pays-Bas.

Le Maroc a fini par obtenir gain de cause dans l'affaire Said Chaou. L'ancien parlementaire poursuivi pour trafic de drogue a été arrêté aux Pays-Bas ce jeudi 29 juin, suite à une "demande d’arrestation et d’extradition" formulée par le Maroc auprès des autorités néerlandaises, nous précise une source proche du dossier.

La procédure d’extradition sera examinée par la justice néerlandaise et devrait être approuvée de manière "quasi automatique", affirme notre source, qui évoque "une convention entre les deux pays qui prévoit l'extradition". D'après notre interlocuteur, "la poursuite et le jugement se feront au Maroc, mais l'exécution de la peine en cas de condamnation sera effectuée aux Pays-Bas (...) L'arrangement prévoit l'extradition".

Notre source se réjouit que le Maroc ait obtenu gain de cause dans l'affaire Chaou, alors que la demande marocaine était en suspens depuis sept ans. "Il a été prouvé que le dossier (présenté par le Maroc, NDLR) est fiable, que les arguments qu’il contient sont solides et que les preuves sont là (...) cela crédibilise notre justice".

L’arrestation de Saïd Chaou montre également que le Maroc peut développer, avec les pays d’Europe du Nord, "une coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale similaire à celle existant avec les pays de l’Europe méditerranéenne", conclut notre source.

Une fois devant la justice marocaine, Saïd Chaou sera jugé dans le cadre de l’affaire Najib Zaimi. Ce dernier, arrêté en 2010 par les autorités marocaines, avait été reconnu coupable de "trafic de drogue à l’échelle internationale, torture et blanchiment d’argent". Notre source affirme que Najib Zaimi avait désigné Saïd Chaou comme "associé". "En cas de condamnation par la justice marocaine, l’exécution de la peine se fera aux Pays-Bas", nous précise-t-on toutefois.

L’affaire Zaimi remonte au 2 mai 2010. Le baron de la drogue à Nador a été arrêté après une opération des forces de l’ordre à son domicile. Près de 7,5 tonnes de haschich, d’importantes sommes d’argent, des faux documents officiels et différentes armes blanches avaient été saisis. Près de deux ans après, en janvier 2012, l’intéressé a été jugé et condamné à la peine de mort, assortie d’une amende de 600.000 dirhams, et d'un million de dirhams pour le compte de l’Administration des douanes. Il est toujours en prison au Maroc.

Outre cette affaire, Saïd Chaou avait été arrêté aux Pays-Bas en 2015 pour constitution de bande criminelle, trafic de drogue et d’armes. Une affaire qui devrait être jugée avant la fin de l’année aux Pays-Bas, selon le ministère marocain des Affaires étrangères.

Saïd Chaou s'est illustré ces dernières semaines par ses sorties sur le Hirak d'Al Hoceima qu'il affirme soutenir dans le cadre du "Mouvement du 18 septembre pour l'indépendance du Rif".

Lire aussi: Said Chaou, l’indépendantiste rifain accusé de trafic de drogues finance-t-il le Hirak ?

Lire aussi: Le rappel de l'ambassadeur du Maroc est "incompréhensible et inutile" selon La Haye

Lire aussi: Le Maroc rappelle son ambassadeur à La Haye à cause de Said Chaou