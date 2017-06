Le clip de The Blaze, tourné à Alger, récompensé dans un festival à Cannes

Sur le fond d'une musique électro envoûtante, un homme revient chez lui, à Alger. Le clip de musique "Territory" du duo français The Blaze a reçu le Film Craft Grand Prix à Cannes.

Le clip du dernier titre du duo français The Blaze est un hommage vibrant à la ville d'Alger. Nommé "Territory", il a reçu le Grand Prix du Film Craft du Cannes Lions Festival, qui s'est tenu du 17 au 24 juin. Un prix d'ordinaire attribué à des films publicitaires.

"Le casting est éblouissant. La cinématographie est glorieuse. La musique est incroyable. Le montage est superbe", explique le président du festival international de la créativité, Robert Galluzzo, cité par le site Les Inrocks.

Produit par la société Iconoclast, le clip qui compte déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube met en scène le retour d'un jeune homme dans sa ville natale, Alger. Entre retrouvailles avec sa famille, pleurs, prières, déambulations dans les rues de la capitale algérienne et moments de joie avec ses amis, le clip offre plus de 5 minutes de vibrantes émotions. Le duo s'était fait connaître en 2016 par leur premier titre, "Virile", aussi sur le thème de l'amour et de l'amitié.