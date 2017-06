Un mineur marocain effectue le trajet Tanger-Séville accroché sous un bus

Il a parcouru au moins 230 km du Maroc à Séville (sud) en Espagne accroché sous un autocar, ont annoncé lundi les services d'urgence.

Les services d'urgence de Séville ont posté une vidéo montrant le garçon, portant un t-shirt blanc sali, en train d'être emmené de l'autocar qui selon eux venait de Tanger, à 230 km de la ville andalouse. Le garçon a été emmené à l'hôpital, mais il était "dans un état satisfaisant", selon l'AFP.





bAOAgFN5

en

Videos en

Un porte-parole de la police a déclaré à l'AFP qu'il semblait que le garçon soit mineur et marocain. Il a dit avoir appris de son côté que l'autocar venait de Tetouan, une autre ville marocaine située encore plus loin que Tanger.

"Le bus est arrivé à Seville, et au moment où le conducteur s'apprêtait à laisser descendre les passagers, il a remarqué quelque chose d'étrange", a raconté le porte-parole. "Il a appelé la police et les pompiers et ils ont découvert le garçon accroché sous le bus", a-t-il ajouté.

De nombreux migrants en provenance d'Afrique risquent leur vie en tentant de gagner l'Europe par l'Espagne. Ils tentent de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations précaires ou d'escalader les hautes clôtures qui cernent Sebta et Melilia.

En juin, une voiture avec cinq migrants africains à bord a forcé un poste-frontière de Melilia, le lendemain d'un autre assaut de la frontière à la voiture bélier. Une fois dans l'enclave, le chauffeur marocain a tenté de s'enfuir mais a été capturé tandis que la police trouvait cinq migrants, deux dans le coffre, deux sous le siège arrière et un caché derrière le tableau de bord.

(Avec AFP)