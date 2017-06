Cheikh Redouane, le prédicateur du LOL

Pétri d'humour, le cheikh Redouane Benabdeslam redéfinit les codes de la prédication sur internet.

"Certaines personnes croient que l'islam ordonne à ses fidèles de faire la gueule. À ceux-là, je leur dis qu'ils doivent revoir leur vision de la religion", lance Redouane Benabdeslam, sourire en coin, au cours d'un entretien sur plusieurs épisodes accordé il y a deux semaines au site d'information Febrayer.

Le cheikh de 36 ans est une star montante de la prédication 2.0. Son secret: parler d'islam avec un brin d'humour. Dans ses interventions religieuses, il n'hésite pas à discourir aussi bien sur le fiqh que sur le mariage... voire même à faire une référence à la star des films X Mia Khalifa. "L'idée de faire des vidéos est venue de manière spontanée, je ne suis pas quelqu'un avide de célébrité, j'essaie juste de faire passer un message positif", explique-t-il.

Au cours de cet entretien sans langue de bois, ce menuisier de formation converti à la prédication pointe du doigt avec légèreté les failles inavouées des salafistes: "je comprends parfaitement les femmes qui refusent de se marier avec des barbus. Certains d'entre eux jugent pratiquement tout (sortir, aller à la plage...) comme Haram. Ça ne marche pas comme ça. On vit en 2017". Il marque un moment de silence avant d'ajouter: "aller à la plage n'est pas Haram; c'est la nudité qui l'est".

Par ailleurs, pour Redouane Benabdeslam, "nous n'avons pas compris l'islam (...) il y a des personnes qui ne lisent pas le coran et qui ignorent ce qu'est l'islam. Ils n'ont de musulman que le prénom et la circoncision".

Le cheikh assume son rapport décomplexé avec la question de la femme, sans toutefois avoir un discours structuré. Son constat est sans appel: "Dans le monde arabe, nous vivons dans une société misogyne, or le coran et le prophète ne nous prescrivent pas cela".

Tout en gardant sa bonne humeur, il relève qu'il y a "des hommes qui n'osent pas dire je t'aime à leur femme (...) il y a ceux qui n'osent même pas prononcer leur nom, car soi-disant ça ne se fait pas (...) et dans certaines régions rurales dans le nord, on continue à dire Lamra (la femme)". Le cheikh relève également que "les femmes sont lésées dans les sociétés religieuses, mais à l'ONU et ailleurs aussi".

Bien qu'il soit un pro-niqab -sa femme le porte-, ce père de deux enfants trouve le moyen de s'en amuser. Il explique que "le niqab est porté quand la femme sort dans l'espace public, quand elle est chez elle, elle devrait être comme Nancy Ajram". Benabdeslam ajoute qu'il y a "des femmes qui se font belles pour sortir, mais une fois à la maison, elles ressemblent au mécanicien du coin".

Ses positions -qui ne sont pas si progressistes que cela- et sa manière plutôt plaisante à parler de religion ne font pas l'unanimité. Une polémique a éclaté après la diffusion d'un teaser de son entretien avec Febrayer.

Le cheikh s'est ainsi attiré les foudres d'une horde d'internautes lui reprochant sa légèreté . "Je trouve que le montage de cette vidéo promotionnelle est déplacé", s'est plaint Cheikh Redouane dans une vidéo YouTube avant de lancer: "il y a une internaute qui a écrit: c'est un fqih qui connait Nancy Ajram. Je lui réponds, je connais même Mia Khalifa, sa vie, son immigration aux États-Unis et la manière dont elle a intégré son domaine (l'industrie du cinéma pour adultes, NDLR)". Une sortie qui lui a valu un détournement en bonne et due forme des internautes, partagé des milliers de fois.

Régulièrement pris à parti sur la toile, Redouane Benabdeslam confie avec humour: "les athées, les alcooliques, les laïques ne me blessent pas autant que les barbus qui m'envoient des messages acerbes". Après tout, "pourquoi n'aurait-on pas le droit de rire?", interroge-t-il.