Mohamed Boussaid: La réforme des retraites "reste insuffisante"

La réforme du régime des pensions civiles a un "impact positif sur l'équilibre à court terme du régime" estime le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid. Toutefois, il concède que c'est loin d'être suffisant.

"Malgré son importance, la réforme (de la retraite) reste insuffisante", a estimé Mohamed Boussaid qui présidait vendredi la troisième session du Conseil d’administration de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) au titre de son sixième mandat, par délégation du Chef du Gouvernement, indique un communiqué de la CMR, cité par MAP.

Il a estimé que les efforts doivent être mobilisés pour entamer la mise en œuvre de la réforme globale des régimes de retraite au niveau national, précise le communiqué.

Le Conseil a examiné les points inscrits à son ordre du jour, notamment, l’arrêté des comptes de la CMR pour l’année 2016 et le bilan actuariel des régimes des pensions civiles et militaires au titre du même exercice, et ce après avoir pris acte des travaux présentés par les Présidents des différents Comités de gouvernance, d'après la même source. Le Conseil a achevé ses travaux par l’approbation des comptes de la CMR au titre de l’exercice 2016 et par l’adoption de l’ensemble des décisions et résolutions qui lui ont été présentés.

(Avec MAP)