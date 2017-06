Hirak: Mustapha El Khalfi met en garde contre les fake news

Le porte-parole du gouvernement a donné des précisions le 22 juin sur le nombre et la situation des détenus du Hirak. Mustapha El Khalfi alerte sur la propagation de fausses infirmations.

Mustapha El Khalfi a appelé l'opinion publique à s'abstenir de propager des "données erronées" au sujet des détenus du Hirak, le 22 juin à la sortie de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Le porte-parole du gouvernement veut ainsi barrer la route aux informations parfois contradictoires notamment sur le nombre d'arrestations ou la situation des détenus .

"Nous sommes soucieux, dans le cadre des garanties de procès équitable et du respect des procédures juridiques, de présenter les données avec exactitude et les annoncer à l'opinion publique, tout en permettant à la défense de contacter les personnes poursuivies", a indiqué Mustapha EL Khalfi.

Le point sur les personnes poursuivies

Le ministre a divulgué des chiffres officiels précis sur la situation des détenus du Hirak, afin d'éviter toute spéculation. Selon lui, 93 personnes interpellées suite aux incidents d'Al Hoceima sont poursuivies en état de détention préventive. 42 d'entre eux sont jugés devant la Cour d'appel de Casablanca, 30 au tribunal de première instance d'Al Hoceima, 20 à la Cour d'appel d'Al-Hoceïma, tandis qu'un autre activiste du Hirak comparaît à Nador.

Toujours d'après El Khalfi, 41 personnes ont été condamnées en première instance, dont 37 au niveau d'Al Hoceima et 4 à Nador. Par ailleurs, six détenus ont écopé de peines avec sursis. Une personne souffrant de handicap mental a été dispensée et 16 personnes sont poursuivies en état de liberté. "L'affaire a été classée sans suite en faveur de 14 personnes, alors que cinq individus sont toujours placés en garde à vue", a poursuivi le porte-parole du gouvernement.

Interrogé sur le Hirak, Mustapha El Khalfi n'a pas souhaité commenter la teneur des poursuites. "Il s'agit d'une affaire entre les mains de la justice, en qualité de pouvoir indépendant habilité essentiellement à trancher", s'est-il contenté de déclarer.

