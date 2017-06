Baccalauréat 2017: la domination des filles confirmée dans le public et le privé

Dans toutes les branches, les filles ont raflé les meilleures notes lors de la session ordinaire du baccalauréat 2017.

Que ce soit dans le privé ou dans le public, dans les filières scientifique ou littéraire, les filles dominent les classements des meilleures notes obtenues au baccalauréat 2017. Imane Taouil, du lycée public Sidi Bennour a obtenu la meilleure moyenne générale dans la branche sciences physique avec 19,31.

Dans le privé, Ahlam Oumragh, élève au lycée Al Makrizi de Témara, a brillé dans la même branche, annonce le ministère de l'Éducation dans un communiqué relayé par l'agence de presse MAP. D'après son établissement, elle a décroché le baccalauréat avec une moyenne de 19,45.

Dans la branche littéraire de l'enseignement public, c'est la jeune Rachida Akouri du lycée Jabir Ibn Hayyan de Casablanca qui a décroché la meilleure note (18,44 ), tandis que Safir Kaoutar du lycée Al Ahrar III a obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat dans la branche littéraire de l'enseignement privé, avec 16,91.

Lire aussi : Imane Taouil, meilleure bachelière du Maroc avec 19,31 de moyenne

Au total, 156.042 candidats scolarisés dans l'enseignement public et privé ont réussi leur baccalauréat en 2017, soit un taux de réussite de 50,28 % contre 49,15 % en 2016. Le nombre de candidats scolarisés dans les branches scientifiques et techniques a atteint 100.244, soit un taux de réussite de 52,78 %, alors que dans les branches littéraire et originelle, 55.719 candidats ont décroché leur diplôme, avec un taux de réussite de 46,33 %, précise le département de Mohamed Hassad.