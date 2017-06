El Othmani appelle ses ministres à interagir avec les rapports de la Cour des comptes

Le chef du gouvernement a tenu à "saluer le rôle pionnier" de l'institution dirigée par Driss Jettou dans l'évaluation des politiques publiques.

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a appelé ce jeudi 22 juin à Rabat, les membres du gouvernement à interagir avec les différents rapports de la Cour des comptes, "saluant le rôle pionnier" de la Cour dans l'évaluation des politiques publiques et l’accompagnement pédagogique des administrations et établissements publics.

El Othmani, qui s’exprimait lors du Conseil du gouvernement, a souligné la nécessité d'accorder une importance aux rapports de la Cour et d’œuvrer à "appliquer les recommandations de cette institution constitutionnelle afin que l’action gouvernementale soit plus efficace, conforme à la loi et bénéfique pour les citoyens".

Le chef du gouvernement a souligné en ce sens, la nécessité "d'interagir positivement" avec les différents rapports émis par les magistrats de la Cour, "d'une manière pratique et sur le terrain", en vue de "développer les politiques publiques bénéfiques au pays".

Cette intervention survient quelques jours après la publication, par l'institution dirigée par Driss Jettou, d'un référé où sont listées les tares de l'éducation marocaines et les risques pesant sur la prochaine rentrée académique.

