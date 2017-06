Royal Air Maroc accélère son activité cargo en convertissant un de ses Boeing

Un accord a été conclu entre le constructeur américain Boeing et Royal Air Maroc pour l'expansion de l’activité cargo de cette dernière. Un changement notable dans l'histoire de la compagnie nationale marocaine.

Dans un communiqué de presse conjoint, Boeing et Royal Air Maroc annoncent "la commande d’une conversion du Boeing 767 de la compagnie marocaine, d’une configuration passagers à une configuration fret". Un changement qui a pour objectif "de soutenir activement la stratégie logistique du Maroc pour se positionner en tant que Hub majeur en Afrique".

Avec cette nouvelle acquisition, Royal Air Maroc envisage de tripler sa capacité en matière d'activité cargo, en passant de 25.600 à 77 000 tonnes de produits transportables. Ce changement permettra aussi à la compagnie d'élargir le périmètre de ses prestations en transportant de nouveaux produits comme les animaux vivants, ou des produits pharmaceutiques. De quoi réjouir directeur de RAM-Cargo Amine El Farissi qui déclare dans le communiqué :

"Nous avons un véritable besoin d’avions-cargos, et nous avons eu du mal à trouver des avions sur le marché; c’est pourquoi nous avons choisi de convertir nos propres avions passagers. De plus, nous connaissons déjà cet avion et nous adopterons probablement la même approche à l'avenir".

De son côté, Boeing met en avant son "expérience de plus de 40 ans dans la conversion des appareils de transport de passagers en avions cargo". David Longridge, vice-président des ventes de Boeing Commercial Aviation Services, a ainsi annoncé que dans les 20 prochaines années, le constructeur américain prévoyait la conversion de 400 appareils.