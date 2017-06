Un Marocain derrière l'explosion à la gare centrale Bruxelles

Un bagage a explosé mardi soir à la gare centrale de Bruxelles sans faire de victime. L'auteur serait un Marocain de 36 ans selon le parquet général

Un bagage contenant des clous et des bonbonnes de gaz a explosé dans la soirée du mardi 20 juin dans la gare centrale de la capitale belge. L'auteur a "saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle (...) Le sac a explosé une deuxième fois de façon très violente", a expliqué le porte-parole du parquet lors d'une conférence de presse, cité par AFP. L’assaillant a été « neutralisé » par des militaires présents sur les lieux, sans plus de détail selon le porte-parole.

"La personne a été identifiée comme O.Z. (...) Il est né le 20 janvier 1981 et est de nationalité marocaine", a précisé le porte-parole du parquet, qui n'a donné que les initiales du nom, tout en précisant qu'il n'était "pas connu pour des faits de terrorisme". Des perquisitions ont été menées au domicile de cet homme situé à Molenbeek-Saint-Jean. Une enquête "tentative d'assassinat terroriste" a été ouverte.