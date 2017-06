Hirak: El Mortada Iamrachen poursuivi dans le cadre de la loi antiterroriste

Selon une source judiciaire citée par la MAP, l'activiste est poursuivi pour "incitation et apologie d'une organisation". Sans plus de précision.

Connu pour être un des activistes les plus modérés du Hirak d'Al Hoceima, El Mortada Iamrachen sera poursuivi dans le cadre de la loi antiterroriste. Le juge d'instruction chargé des affaires de la lutte antiterroriste à la Cour d’appel à Salé a ordonné mardi 20 juin la mise en détention à la prison locale de la même ville d'El Mortada, précise l'agence MAP, qui ne cite que les initiales de l'activiste du Hirak.

Lire aussi: Hirak: Le modéré El Mortada Iamrachen arrêté à Al Hoceima (officiel)

El Mortada Iamrachen arrêté le 10 juin dernier à Al Hoceima est poursuivi pour "incitation et apologie d'une organisation", selon une source judiciaire citée par la MAP, qui ne donne pas de détail sur la nature de l'organisation. L'activiste a été également déféré par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), au procureur général du roi près la Cour d’appel à Rabat.

El Mortada était connu pour ses divergences avec le leader du Hirak Nasser Zafzafi, et pour ses appels récurrents au dialogue. L'activiste avait rencontré et discuté avec le wali El Yaakoubi alors que Zafzafi s’y opposait. Avant qu'il ne soit connu comme activiste du Hirak, El Mortada était un fervent défenseur d'une vision laïque et éclairée de l'islam.

Lire aussi: Elmortada Iamrachen, le salafiste laïque