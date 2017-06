Des militants du Hirak victimes "d'importantes violations des droits de l'Homme" selon un rapport d'enquête

La Coalition marocaine des Instances des droits de l'Homme (CMIDH) a dévoilé ce mercredi les résultats de son enquête sur les événements d'Al Hoceïma lors d'une conférence tenue à Rabat.

Une commission de la Coalition marocaine des Instances des droits de l'Homme (CMIDH), qui regroupe différentes ONG, s'est déplacée à Al Hoceïma entre le 6 et 8 juin afin d'enquêter sur la situation dans la région, rencontrer les familles des détenus du Hirak, et s'enquérir des éventuelles violations commises par les autorités et signalées par des militants sur place. Les résultats de cette enquête ont été présentés ce mercredi à Rabat.

Dans son rapport, la commission relève "une utilisation excessive de la violence", ainsi que "l'utilisation de bombes lacrymogènes par les forces de l'ordre". "Lors des arrestations, on a prélevé de la salive aux détenus pour connaitre leur ADN. Il s'agit d'une violation grave de la vie privée de ces individus, d'autant plus que le procureur général n'a jamais demandé ces prélèvements", s'est indigné Mohamed Tarik Sbai, avocat et membre de la commission d'enquête. Pour lui, cette procédure "n'est entamée qu'en cas de crime, ce qui n'est pas le cas pour les détenus".

La commission espère pouvoir présenter son rapport d'enquête au parlement et au ministère des Droits de l'Homme. CMIDH y dénonce notamment des "atteintes de la part des autorités envers la population locale et les détenus du Hirak". Le rapport de l'enquête mentionne entre autres "des traces apparentes de violence sur les détenus lors de leur comparution devant le tribunal d'Al Hoceïma le 6 juin", "de violentes descentes policières dans la rue des heures tardives et des jets de pierre sur les fenêtres des habitations".

Sur la base de ces conclusions, la Coalition a émis 32 recommandations pour surmonter la crise dans le Rif. Ces recommandations sont réparties en fonction de leur urgence. Dans l'immédiat, la CMIDH appelle à "la libération de tous les détenus du Hirak et à l'abandon des poursuites", afin de "restaurer un climat de confiance propice au débat entre les protagonistes dans la région". La Coalition recommande également "l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les atteintes à l'encontre des habitants d'Al Hoceïma évoquées dans le rapport". La CIMDH déplore au passage l'absence de réponse de la part des autorités avec qui elle est entrée en contact.

Déplorant la couverture médiatique des manifestations du Hirak, la Coalition préconise "la révision des textes de loi organisant la profession journalistique et mettre fin à l'hégémonie de l'État sur les médias publics", et exhorte l'État à "présenter des excuses publiques et officielles aux habitants du Rif pour ses graves violations aux Droits de l'Homme". La CMIDH ne précise pas en revanche la période durant laquelle ces violations ont été perpétrées.

Sur le plan économique, social et culturel, la CMIDH prône "la mise à niveau des infrastructures dans le Rif, et l'attraction d'investissements industriels" tout en rappelant que "la région comptait 52 unités industrielles pendant la période coloniale, contre aucune actuellement".