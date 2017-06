Augmentation des importations des produits alimentaires pendant Ramadan (HCP)

Les importations de denrées alimentaires ont augmenté de 4,5% pendant le mois du ramadan.

D'après une récente étude du Haut-commissariat au plan (HCP), les importations des produits alimentaires ont enregistré une hausse de 4,5% pendant le ramadan et les deux mois qui l'ont précédé. Globalement, ces augmentations sont observées sur 26% des produits importés.

Les principales denrées concernées sont le miel - dont les importations ont "plus que doublé" -, les œufs (+25,4%), les produits laitiers (+23,8%), les fruits secs (+17,2%), et les conserves de fruits et légumes (+15,5% ).

Pendant les 30 jours qui ont précédé le mois de Ramadan, d'autres produits alimentaires ont enregistré des hausses significatives à l'import. Il s'agit des eaux et boissons gazeuses (+59%), des jus de fruits (+42,3%) et des huiles et graisses (+26,5%). A contrario, les boissons alcoolisées et les volailles sont touchées par un effet baissier, évalué respectivement à -54% et -17,3%, toujours selon HCP.

Pendant le mois de ramadan, certains produits continuent à être importés de manière significative. Il s'agit du lait (+41,8%), des jus de fruits (+32,3%), des fruits (+29%), des dérivés laitiers (+15,8%) et des crustacés (+11,3%) au cours de la première quinzaine et des eaux, des boissons gazeuses (+25,2%) et des laitues (+31%) lors de la deuxième quinzaine.

Les cours ont enregistré une baisse pour les boissons alcoolisées (-46,7%) ainsi que les farines et semoules (-29,4%) lors de la première moitié du mois sacré. Les importations des vinaigres, volailles, ainsi que des poissons et crustacés, étaient en régression lors de la seconde moitié.