VIDEO - L'imam de la mosquée de Londres empêche la foule de lyncher l'assaillant à la voiture bélier

"L'héroïsme de l'imam de la mosquée de Finsbury Park montre d'où Londres tire sa force", a déclaré le maire de la capitale britannique Sadiq Kahn, en félicitant l'imam Mohammed Mahmoud pour son geste d'apaisement.

Après l'attaque de la mosquée de Finsbury Park à la voiture-bélier dans la nuit de dimanche à lundi, le religieux s'est interposé alors que la foule en quête de vengeance s'apprêtait à se faire justice. L'assaillant, qui aurait clamé son désir de "tuer des musulmans" selon des témoins, avait déjà été frappé par la foule. Alors qu'il était embarqué dans un fourgon de police, Mohammed Mahmoud a fait barrage avec son corps en s'écriant "Personne ne le touche!". Des consignes respectées par les fidèles malgré leur colère face au sinistre bilan de l'attaque: 1 mort et 8 blessés.

Capturée par des témoins, la scène a fait vivement réagir sur les réseaux. Des personnalités telles que J.K Rowling, l'auteure de la saga Harry Potter ayant salué "son courage".

The extraordinary decency and courage of this act has brought me to tears this morning. I hope this imam gets the recognition he deserves. https://t.co/SR5u6RRHG9

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 juin 2017