Mohssine Khouira, candidat au bac, surmonte son handicap et décroche une mention

C'est la bonne nouvelle de la journée: Mohssine, le candidat handicapé soutenu par Rachid Elouali a décroché son baccalauréat avec mention.

Malgré son handicap, Mohssine Khouira a réussi son examen du baccalauréat en décrochant une mention. Il est apparu en compagnie de sa famille dans une vidéo de Rachid Elouali, publiée sur les pages de l'acteur sur les réseaux sociaux. On y voit un Mohssine comblé de joie, que l'acteur a qualifié d'"exemple pour tous les étudiants marocains dans la situation de handicap".

Plus tôt en juin, Rachid Elouali lançait par vidéo un appel aux surveillants de l'examen du baccalauréat à respecter la loi qui octroie un temps supplémentaire aux candidats qui présentent un handicap, tels que Mohssine Khouira. La vidéo, qui a récolté plus de 45.000 vues sur le compte Instagram de l'acteur, a été largement commentée par les internautes, qui ont exprimé leur soutien à l'initiative de Rachid Elouali et ont apporté leur soutien au candidat.