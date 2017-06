Mohammed VI met fin au calvaire des familles syriennes bloquées près de Figuig

Les réfugiés syriens en ballottement entre le Maroc et l'Algérie depuis près de deux mois verront enfin leur situation régularisée. Mohammed VI a répondu à leur appel à l'aide.

Fin du calvaire des familles syriennes bloquées entre les frontières du Maroc et de l'Algérie. Le roi Mohammed VI vient d'ordonner ce mardi soir le "traitement immédiat" de la situation de ce groupe de 13 familles, nous apprend un communiqué du Cabinet royal. Cette décision "à caractère exceptionnel (est) dictée par des valeurs humanistes", précise la même source, qui ne fournit pas plus de détails concernant les procédures qui seront engagées pour traiter le cas de ces familles, et qui pourraient consister en l'octroi du statut de réfugié sur le sol marocain.

Un groupe de 41 réfugiés syriens, dont 17 enfants âgés de 2 à 14 ans, était bloqué dans une zone tampon à la frontière entre le Maroc et l’Algérie, près de la ville de Figuig depuis le 17 avril 2017. Le Maroc avait refusé de régulariser ces réfugiés, estimant que la responsabilité revenait à l'Algérie qui les a expulsés vers la frontière. Le voisin de l'est avait pour sa part annoncé par la suite sa predisposition a recevoir ces réfugiés, mais n'a pas honoré cette promesse.

Les associations sur place déplorent depuis le début de cette crise une situation humanitaire "catastrophique" et "dangereuse". Le HCR avait appelé le Maroc et l'Algérie à favoriser une "aide humanitaire urgente. Des ONG syriennes, mais aussi les réfugiés eux même, se sont adressées directement au souverain en espérant qu'il vienne en aide aux familles.

