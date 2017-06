Découverte de 10 nouvelles exoplanètes potentiellement habitables

L'équipe du télescope spatial Kepler de la Nasa a annoncé lundi la découverte de 219 nouvelles exoplanètes potentielles, dont dix d'une taille proche de celle de la Terre, où l'eau pourrait hypothétiquement exister à l'état liquide et permettre la vie.

Au total, 4.034 exoplanètes ont été détectées par Kepler dont 2.335 ont été confirmées par d'autres télescopes. Environ 50 de ces planètes, situées hors de notre système solaire, sont d'une taille approchant celle de la Terre et situées dans la zone habitable de leur étoile, y compris les dix dernières révélées lundi. Sur cette cinquantaine de planètes potentiellement soeurs de la Terre, plus de 30 ont été confirmées.

"Ce catalogue minutieux est le fondement scientifique qui permettra de répondre directement à l'une des questions les plus brûlantes en astronomie consistant à déterminer le nombre de planètes soeurs de la Terre dans la galaxie", la Voie Lactée, a expliqué Susan Thompson, une des scientifiques de l'équipe Kepler et de l'Institut SETI dédié à la recherche d'une intelligence extra-terrestre.

Ces dernières découvertes ont été annoncées à la presse en marge de la conférence "Fourth Kepler and K2 science" qui se tient cette semaine au centre de recherche Ames de la Nasa en Californie. Il s'agit de la version finale et de la plus complète et détaillée du catalogue des exoplanètes dénichées à partir des données recueillies pendant quatre années d'observations de ce télescope.

Kepler a été lancé en 2009 mais sa mission initiale s'est achevée en 2013 en raison d'une panne de ses gyroscopes. Le télescope a scruté 150.000 étoiles dans la constellation du Cygne.