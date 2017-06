Air Arabia Maroc lance officiellement sa base de Fès

Casablanca, Maroc : le 14 Juin 2017 - Air Arabia Maroc, suite à l’annonce faite en Février dernier, relative au renforcement de la base de Fès, Air Arabia Maroc a inauguré, ses huit nouvelles routes, dont Fès – Marrakech qui est opéré pour la première fois de l’histoire de l’aviation marocaine.

Ce projet qui a été développé en étroite collaboration avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), confirme l’engagement des deux parties à rendre la ville de Fès accessibles aux départs de différents marchés émetteurs, à savoir Barcelone, Londres-Gatwick, Bruxelles, Lyon, Strasbourg, Rome et Amsterdam.

Ces routes seront opérés à raison de deux fréquences hebdomadaires chacune. Le Fès-Marrakech sera opérationnel trois fois par semaine.

A l’occasion du lancement du vol Fès-Marrakech, et outre le tarif promotionnel de 250 MAD TTC, l’aller simple, Air Arabia Maroc a entrepris une action pédagogique, auprès des écoles supérieures de la ville de Fès, en invitant les étudiants les plus méritants à prendre part au vol inaugural, afin de découvrir le voyage par avion, et d’expérimenter le voyage à bord des airbus A320.

Il est à rappeler que Air Arabia Maroc, opère déjà au départ de Fès vers Montpellier, Toulouse, Paris et Bordeaux.

Entamant sa huitième année d’exploitation, Air Arabia Maroc a gagné la confiance de millions de passagers grâce à des voyages confortables et fiables à partir ou à destination du Maroc.