Interview. Ismail Douiri s'explique sur le rachat de Barclays Egypt

"Qui croire ? Mes yeux ou Economie & Entreprises ?” C’est par ce tweet laconique, un peu moqueur, qu’Ismail Douiri, directeur général d’Attijariwafa bank, a tenu à démentir l’information publiée le 2 juin en “exclusivité” par le mensuel de Hassan Alaoui, qui avançait que “le rachat de Barclays Egypt par Attijari est au point mort”, en raison notamment des conditions posées par Bank Al-Maghrib. Si l’information s’est révélée fausse, Attijariwafa, ayant procédé au règlement de la transaction le 3 mai et reçu en contrepartie les titres de la banque égyptienne, l’opération ne s’est pas faite sans tracas. En effet, quatre semaines après la signature de l’accord entre les deux groupes en octobre 2016, la livre égyptienne a fondu de 48%. Une dévaluation violente qui a tout changé, obligeant les équipes d’Attijariwafa à revoir leurs calculs et à mettre à jour le dossier d’autorisation déposé à la banque centrale. La transaction se dénouera finalement, permettant à la banque du groupe royal de poser un pied dans l’un des plus grands marchés bancaires du continent. Un marché qu’elle convoite depuis au moins cinq ans. Dans cet entretien, Ismail Douiri, 47 ans, revient sur les conditions dans lesquelles ce deal a été réalisé, explique comment Attijari a pu gérer une telle transaction dans un environnement monétaire et macroéconomique assez compliqué, et nous parle des risques auxquels son établissement est exposé dans le continent.

Vous venez de démentir une information selon laquelle le deal avec Barclays Egypt aurait été bloqué par la banque centrale. Qu’en est-il vraiment ?

Cette information est sans fondement. Nous avons obtenu toutes les autorisations qu’il fallait fin avril. A la levée de ces conditions, nous avons déroulé le closing de manière assez mécanique. Le règlement de la transaction et la livraison des titres ont été effectués le 3 mai. Nous avons de- puis tenu deux conseils d’administration en Egypte. C’est pour cela que je n’arrivais pas à en croire mes yeux quand j’ai vu l’information circuler. Mais Bank Al-Maghrib a beaucoup tardé à vous livrer le sésame, selon nos informations... Nous avons déposé un dossier qui comprend les éléments habituels, à savoir les orientations stratégiques, le business plan, les moyens humains et informatiques, l’impact de la transaction sur les fonds propres et les différents ratios réglementaires. C’était un dossier ordinaire pour nous qui sommes habitués à ce genre d’opérations. Mais chaque situation est différente. Pour cette transaction, la situation était particulièrement compliquée.

Pourquoi ? Un mois après la signature de l’accord avec Barclays (en octobre 2016, ndlr), il y a eu une dévaluation très forte de la livre égyptienne (48%, ndlr). Bank Al-Maghrib nous a donc demandé de mettre à jour le business plan. Cela fait partie du dialogue habituel dans ce genre de transaction. Ce qui est très important pour une banque centrale, c’est le respect des ratios réglementaires. La réglementation marocaine en la matière est si sévère qu’elle considère que, quand une banque fait l’acquisition d’une autre banque, elle a déjà en quelque sorte “perdu” tout le montant versé, puisqu’il est déduit intégralement des fonds propres réglementaires servant au calcul des ratios de réglementation. Il fallait donc exposer toute la trajectoire de constitution des fonds propres nécessaires pour financer cette acquisition. Nous avons eu des échanges à ce sujet pendant assez longtemps. Ces échanges ont permis à la banque centrale de mieux comprendre l’impact du contexte macro-économique sur la transaction, et cela nous a permis de continuer à nous préparer à une situation avec laquelle nous devrons vivre. Ce n’est pas du jour au lendemain que cette volatilité va changer.

Aviez-vous prévu l’impact de cette dévaluation dans la valorisation de la banque égyptienne ?

Nous avons une longue histoire avec l’Egypte. Au cours des dernières années, nous avons examiné pas moins de six ou sept cas d’investissement. Nous connaissons bien l’état des lieux et les risques. Et, surtout, nous avons eu le temps de discuter avec notre conseil d’administration des opportunités de croissance mais aussi de la volatilité qui les accompagne. Cette volatilité n’est pas due à la gestion du banquier, mais à la sensibilité de l’activité bancaire à la situation macro-économique. Et cette situation est justement complexe en Egypte. Ce n’est pas du tout comparable avec notre environnement macro-économique. Quand nous avons présenté l’opportunité d’investissement à notre conseil d’administration, nous avons signalé que nous étions à la veille d’une dévaluation. Et nous avons présenté toutes les précautions que nous avons prises avant de recommander au conseil de faire une offre à ce prix. Les buffers étaient un peu partout : dans les hypothèses, le business plan, le taux d’actualisation des cash flow futurs et surtout le taux de change. La dévaluation était donc prise en compte. Nous avons alors retenu l’hypothèse de dévaluation la plus sérieuse dans les milieux économiques et nous l’avons doublée. La dévaluation peut faire peur à quelqu’un qui ne l’a pas anticipée, mais à partir du moment où on la prévoit, et que nous avons mis les amortisseurs qu’il fallait, nous sommes retombés à peu près sur nos pieds.

La dévaluation de la livre a-t-elle eu un impact sur le prix de la transaction ?

Le prix de la transaction est un sujet entre deux parties privées, Barclays et nous. Je ne peux donc pas commenter. L’essentiel, c’est que nous avons un accord qui a été signé et exécuté en tenant compte de tout ce qui a été communiqué entre-temps.