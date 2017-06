Proximité: un programme de visites ministérielles en cours d'élaboration

Le gouvernement élabore un programme de visites ministérielles dans les zones qui souffrent de problèmes de développement ou d'infrastructures. El Othmani veut enfin jouer la carte de la proximité.

Le gouvernement planche sur un programme de visites ministérielles dans diverses régions du Maroc où des projets de développement tardent à être concrétisés. C'est ce qu'a annoncé Saâd-Eddine El Othmani, jeudi 15 juin, à l'ouverture du conseil de gouvernement. Il sera question, selon le chef de l'Exécutif, de faire le suivi des projets lancés mais qui tardent à donner leurs fruits. Mais aussi, explique-t-il, d'écouter les doléances des citoyens.

Lors de la même allocution, le chef de gouvernement a incité ses ministres à plus d'ouverture sur les médias et à fournir aux journalistes, et dans des délais raisonnables, les informations qu'ils recherchent pour mieux éclairer l'opinion publique.

Saâd Eddine El Othmani a auparavant affirmé que les deux tiers des projets lancés à Al Hoceima et sa région seront livrés avant les délais fixés.

Plusieurs délégations ministérielles, menées essentiellement par le ministre de l'Intérieur, s'étaient rendues ces dernières semaines à Al Hoceima.