Procès de Gdim Izik : le parquet réclame des peines à perpétuité pour les accusés

Le parquet a demandé la condamnation à perpétuité des personnes poursuivies dans le cadre du procès de Gdim Izik, mardi, à l'issue de l'audience tenue à la Chambre criminelle de la cour d'appel à Salé.

Alors le procès des évènements de Gdeim Izik se poursuit, le parquet a requis la condamnation à perpétuité des 24 accusés, rapporte Jeune Afrique. Hassan Daki, procureur général à la cour d'appel de Rabat, a déclaré ce mardi à la presse que "le parquet est persuadé que les pièces à conviction examinées confirment la culpabilité des accusés dont certains ont été pris en flagrant délit".

Lors de l'audience de mardi, le parquet a présenté de manière détaillée les crimes commis par chacun des accusés d'après le procureur, ces crimes ont été confirmés par les témoignages à la barre, les vidéos filmées, et les communications interceptées.

À l'issue des plaidoiries du parquet, et en réponse à une requête de la défense des accusés, la cour a décidé de poursuivre l'examen de cette affaire en donnant la parole aux avocats de la défense ce mercredi 14 juin.

Le 8 novembre 2010, les évènements de Gdim Izik avaient fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l'ordre et quatre autres blessés parmi les civils. Le tribunal militaire avait condamné en février 2013 les accusés à des peines allant de 20 ans de prison ferme à la réclusion à perpétuité. Ce verdict avait ensuite été annulé par la Cour de cassation en juillet 2016. En effet, depuis la réforme du système juridique entrée en vigueur le 1er juillet 2015, les civils ne peuvent plus être jugés devant un tribunal militaire.