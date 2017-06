Un fonds d'un milliard de dirhams pour développer la formation professionnelle

Dans le cadre d'un programme de coopération entre les gouvernements du Maroc et des États-Unis, le fonds Charaka propose un milliard de dirhams pour assister les projets liés à la formation professionnelle.

Jusqu'au 15 septembre, entreprises et particuliers peuvent postuler pour bénéficier du fonds Charaka. Issu de l'accord Compact II signé entre les gouvernements américain et marocain le 30 novembre 2015, ce programme vise à promouvoir le partenariat public privé en matière de gestion des centres de formation professionnelle.

L'agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA -Morocco) lance un appel à projets pour bénéficier de ce fonds d'un milliard de dirhams. L'objectif : "Appuyer la création ou l'extension de centres de formation professionnelle gérés dans le cadre de partenariat public/privé."

Les conditions

Pour les acteurs dans le domaine de la formation professionnelle, l'éventail des projets acceptables est important: travaux d’infrastructure, élaboration de programmes de formation, équipements des établissements, actions de communication, d’information, de sensibilisation.

Les requérants sont soumis à l'obligation d'établir un partenariat entre les secteurs public et privé. Pour ceux qui n'arriveraient pas à trouver des partenaires publics, des discussions peuvent éventuellement être menées avec le Ministère en charge de la Formation professionnelle.

Les postulants doivent également proposer une contribution d'au moins 10% du coût global du projet - qui ne doit pas dépasser les 10 millions de dollars - pour la création, ainsi que 5 millions de dollars pour les extensions, la réhabilitation ou la reconversion. La durée de réalisation des projets ne doit également pas dépasser quatre ans.

La sélection

Les phases de sélection se déroulent en deux étapes. Les projets sont d'abord filtrés leur pertinence et leur faisabilité. Des propositions plus détaillées seront ensuite exigées pour les candidats présélectionnés. Les offres doivent être rédigées en 5 exemplaires, en français, et doivent être postées dans une enveloppe scellée à l'adresse de MCA-Marroco. Les offres doivent également être soumises sur le site charaka.mcamorocco.ma, qui regroupe toutes les informations complémentaires. À vos candidatures !