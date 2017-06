Nasser Bourita en visite au Koweït

Le ministre des Affaires étrangères a transmis un message verbal du roi Mohammed VI à l’émir du Koweït.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est rendu au Koweït ce mardi 13 juin pour rencontrer l’émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, auquel il a transmis un message verbal du roi Mohammed VI. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, le ministre rencontrera également son homologue koweïtien Sabah Al-Khalid Al-Sabah.

Le 11 juin, le chef de la diplomatie koweïtienne avait déclaré à la presse que son pays, qui n’a pas rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, "poursuivrait ses efforts pour résoudre la crise" autour de l’émirat selon l’AFP. L’émir du Koweït est, lui, parti à la rencontre des dirigeants saoudien, qatari et émirati selon la même source.

وزير الخارجية المغربي يصل إلى #الكويت ضمن جولة تشمل عواصم خليجية للتوسط في حل الأزمة pic.twitter.com/adF40FtEex — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2017

Cette visite de Nasser Bourita au Koweït intervient quelques heures après son passage dans la capitale émiratie, Abou Dhabi, où il a rencontré le prince héritier de l’émirat, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, auquel il a également transmis un message royal. Quelques minutes avant cette rencontre, la diplomatie marocaine a clarifié sa position sur la crise diplomatique entre le Qatar d’un côté et les autres pays du Golfe de l’autre. Dans ce communiqué, la diplomatie marocaine affirmait que la position du royaume, de "neutralité constructive", est fondée sur les "principes clairs" régissant la politique étrangère du royaume, et les "liens de fraternité" entre le roi Mohammed VI et les dirigeants des états membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).