Masen boucle les préqualifications pour la première phase du projet Noor Midelt

Cinq consortiums ont été préqualifiés par Masen pour la phase 1 de Noor Midelt, suite à l'évaluation des offres de sept entreprises qui avaient soumis leur candidature en novembre 2016.

L'Agence marocaine de l’énergie solaire (Masen) vient de boucler les préqualifications de la première phase du développement du projet Noor Midelt, rapporte un communiqué de l'agence relayé par l'agence MAP ce mardi 13 juin. Masen a préqualifié cinq consortiums sur les sept ayant soumissionné à l'appel d'offres lancé en juillet 2016. Acwa Power, EDF Energies Nouvelles, Engie, Innogy SE, et JGC ont été retenus.

L'agence dirigée par Mustapha Bakkoury fait savoir que ces consortiums préqualifiés pourront soumissionner à l’appel d’offres final, dont le lancement est prévu dans les prochains mois.

Cette phase du programme Noor Midelt est composée de deux centrales hybrides avec stockage combinant les procédés photovoltaïque et thermique (CSP), et dotées d'une capacité de 150MW à 190 MW chacune, ajoute la même source. Ce programme doit être développé dans le cadre d’un schéma IPP (Independent Power Producer). Ce dernier comprend la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des centrales.