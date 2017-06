Les vacances scolaires réunifiées par le ministère de l'Education nationale

La décision met fin au zonage des vacances scolaires effectif depuis l'année scolaire 2015-2016.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, dans un arrêté diffusé le 12 juin, sa décision d’unifier les vacances scolaires à partir de l’année scolaire 2017-2018. Cette décision du département de Mohamed Hassad signifie la fin de la division des vacances scolaires en fonction des zones géographiques, système en vigueur depuis 2015. Le ministère de l’Éducation a également annoncé que la durée des vacances scolaires sera réduite à 42 jours contre 47 auparavant.

Ces décisions font suite à une évaluation menée au niveau de l’ensemble des académies régionales et impliquant "toutes les composantes du système éducatif" à savoir les "élèves, enseignants, directeurs, inspecteurs pédagogiques, et des associations de parents d’élèves et de la société civile" indique l’agence de presse MAP. Par ailleurs, le département de Hassad annonce que l’année scolaire 2017-2018 démarrera le 7 septembre prochain pour les trois cycles de l’enseignement et les classes préparatoires du brevet de technicien supérieur (BTS).