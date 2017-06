"Winds from Morocco", le Maroc vu d'en haut par un drone

Un pilote de drone a survolé le Maroc pendant ses vacances. Résultat : des images impressionnantes du pays compilées en une vidéo.

Lors d'un voyage de huit jours dans le royaume, le pilote de drone Bernardo Bacalhau a réalisé une vidéo du Maroc, vu d'en haut. La vidéo, intitulée Winds from Morocco permet de revenir sur son périple. Des paysages désertiques et rocailleux en passant par les dunes, le pilote de drone est passé au-dessus de Fès et de ses tanneries, la Vallée des gorges du Dadès et ses virages et le ksar d'Aït ben Haddou classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi s'en mettre plein les yeux.