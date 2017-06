Les investissements directs étrangers vers le Maroc ont chuté de 29% en 2016

En 2016, les investissements directs étrangers (IDE) en direction du Maroc ont régressé de 29%, selon le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Les investissements directs étrangers captés par le Maroc ont atteint 2,3 milliards de dollars en 2016, soit une chute de 29% en comparaison avec l'année 2015 (3,2 milliards de dollars), selon le rapport 2017 de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) sur l'investissement dans le monde. Le rapport explique cette diminution par "la faible demande des consommateurs européens". Pour sa part, l'Égypte a absorbé 8,1 milliards de dollars d'IDE, enregistrant une hausse de 17%, dopée par la découverte de réserves de gaz dans l'ouest du pays.

Si le Maroc peine à attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers, la Cnuced vante les mérites du royaume en matière d'investissements régionaux. Le rapport cite des projets réalisés par certaines entreprises du royaume, comme le rachat par Attijariwafa bank de la filiale égyptienne de Barclays, ou encore le projet de construction d'une usine de production d'engrais par l'Office Chérifien des Phosphates en Éthiopie. Ce dernier projet est estimé à 3,7 milliards de dollars.

"Le Maroc a promulgué une loi sur les investissements instaurant l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, dont le rôle est de centraliser les activités de promotion des investissements et créer des zones franches industrielles dans les douze régions du pays", rappelle le rapport. Créée en 1964, la Cnuced est une instance intergouvernementale rattachée à l'Assemblée générale des Nations Unies se consacrant aux questions de commerce et de développement.