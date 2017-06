Hirak: Rabat et le Rif, même combat, mêmes slogans

La marche de Rabat a démarré plus tôt que prévu.

La marche nationale de Rabat, en soutien avec le Hirak du Rif, a démarré plus tôt que prévu. Une foule immense et les mêmes slogans scandés au Rif. Ambiance.

La marche nationale de soutien au Hirak du Rif, à laquelle ont appelé plusieurs organisations, a démarré plus tôt que comme prévu à midi.

Des milliers de manifestants ont afflué vers Bab El Had, point de ralliement et de départ de la manifestation de Rabat, ont constaté des journalistes de Telquel.ma.

Les familles de détenus, dont les parents de Nasser Zafzafi, sont de la partie.

Quant aux slogans scandés dès le début de la manifestation, ils ne diffèrent pas de ceux répétés, pendant des mois, à Al Hoceima ou Nador. Mais auxquels s’ajoute la revendication de libérer les détenus du Hirak.

« Hiya kelma wahda, had dawla fassda » (En un seul mot, cet Etat est pourri » est le slogan qui revient le plus avec le célèbre « Dignité, liberté et justice sociale ».

La marche de Rabat connaît une participation remarquée des militants d’Al Adl Wal Ihsane et les drapeaux noirs du Mouvement du 20 février sont de retour dans la rue r’batie.

Au moment où nous mettions en ligne, la manifestation progressait sur l’Avenue Mohammed V et sans le moindre heurt si ce n'est un groupe de personnes se revendiquant du "Chabab Al Malaki" (Jeunesse royale), et brandissant le drapeau national, qui s'en sont pris à des manifestants alors que les forces de l'ordre s'étaient interposées.

