Vidéo. Emploi : et si les bacheliers écoutaient les bons conseils de Othman El Ferdaous

C’est une première. Un jeune ministre prend la peine de tourner une vidéo pour apporter ses conseils de connaisseur aux bacheliers quant à leur orientation universitaire. Chiffres à l’appui et en images, voici ce que préconise Othman El Ferdaous.

Le fait mérite d’être signalé. Et salué. Othman El Ferdaous, le jeune secrétaire d’Etat à l’investissement, s’adresse aux bacheliers et futurs bacheliers.

Et détrompez-vous ! Ce n’est nullement pour donner des leçons de moralisateur sur la triche lors des examens. Othman El Ferdaous s’adresse à ceux qui voient au-delà.

Le jeune ministre dresse dans cette vidéo les besoins du Maroc en jeunes profils pour honorer les engagements du plan d’accélération industrielle. Et surtout avec la régionalisation que le royaume concrétise progressivement.

Par souci du respect du droit d’accès à l’information, le ministre UC promet de fournir plus d’informations et de détails sur les réseaux et notamment via son compte Twitter.

