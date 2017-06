Lamacom, une success story marocaine

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

Fondée en 1984, Lamacom est un acteur incontournable dans la fabrication et la commercialisation des ustensiles de cuisine et de l’art de la table au Maroc. C’est le seul industriel avec un large portefeuille de produits de cuisine et de table. Aujourd’hui, il entend consolider son leadership local et investir de nouveaux marchés. Lamacom détient un capital social de 60 millions de dirhams et emploie 180 collaborateurs.