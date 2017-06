Télé Maroc commence à émettre ce jeudi 8 juin

La nouvelle chaîne satellitaire de Rachid Niny Télé Maroc sera lancée dans la soirée du jeudi 8 juin en phase de diffusion test.

Après avoir longtemps tenu en haleine le public, Rachid Niny s’apprête enfin à lancer Télé Maroc. La chaîne satellitaire, dont il est le directeur, émettra à partir de la soirée du 8 juin sur Nilesat, nous apprend-il, sans toutefois préciser l'heure exacte de lancement. Très attendue, la chaîne du patron d'Al Akhbar sera généraliste, gratuite, et diffusera en continu 24 heures sur 24.

Télé Maroc ambitionne d'enrichir le paysage médiatique avec des émissions politiques, sociétales et culturelles en darija, amazigh et français au ton plus direct. Les récents teasers de la chaîne de Niny, diffusés récemment, laissent présager un positionnement au ton "choc". C’est le cas pour l’émission d’enquêtes "Tabou", qui traite de phénomènes comme le Sida, l’impuissance sexuelle, les erreurs médicales, ou encore du talk-show "Daribat Achouhra" (qu'on pourrait traduire par "la rançon de la gloire"), animé par Bouchra Ddeau, qui consiste en un face-à-face acerbe sans langue de bois et aux limites du trash avec une personnalité publique.

Télé Maroc correspond aux fréquences suivantes : 10727 (horizontal), 27500 (Symbol rate) sur le satellite : Nilesat (7 degrés W)

