Régionalisation avancée : 21 projets de décrets étudiés en Conseil du gouvernement

Plusieurs projets de décrets régissant notamment les aspects financiers de la relation entre l’État et les régions seront discutés lors du Conseil du gouvernement de ce jeudi 8 juin.

Le Conseil du gouvernement prévu ce jeudi 8 juin sera consacré en grande partie à la discussion de plusieurs décrets relatifs au chantier de la régionalisation avancée. En effet, les ministres devront examiner et adopter pas moins de 21 projets de décrets touchant à plusieurs aspects de l’application de loi organique relative aux régions.

Les membres de l’Exécutif discuteront ainsi les modalités d’octroi des avances financières aux régions, préfectures, provinces et communes de la part de l’État et des modalités de remboursement. Au menu du Conseil de ce jeudi, figurent également les projets de décrets relatifs aux procédures de dépôt d’argent au niveau de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) ainsi que les méthodes de calcul des résultats généraux des budgets de la région. Les projets de décrets concernant la définition des conditions d’endettement des régions seront également discutés.

L’adoption de ces décrets donnera un véritable coup d’accélérateur au chantier de la régionalisation avancée qui attendait justement ces décrets d’application. Une grande partie des décrets discutés aujourd’hui ont trait à la gestion financière des régions, qui pose problème. Dans l’émission "Kadaya wa Araa" diffusée sur Al Oula mardi 6 juin et consacrée à la régionalisation avancée, Moncef Belkhayat, vice-président de la région Casablanca-Settat, a affirmé que "les régions n’ont pas encore les moyens financiers et organisationnels pour pouvoir assumer pleinement leur responsabilité". Après l'adoption de ces décrets, elles n'auront plus d'excuses et pourront entamer les différents chantiers au niveau de leurs régions.

Ces décrets sont d’autant plus importants que les régions doivent commencer à recevoir leurs budgets. Pour rappel, un budget global de 10 milliards de dirhams sera accordé aux 12 régions à l’horizon 2020.