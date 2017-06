Le gouvernement promet "la plus grande opération d'embauche" dans l'éducation en 2017

L'année 2017 connaîtra "la plus grande opération d'embauche et de recrutement" par contrat dans le secteur de l'éducation, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

"Le gouvernement mobilisera les moyens et ressources financières et humaines nécessaires pour la réforme du secteur de l’éducation, sachant que cette année connaîtra la plus grande opération d’embauche et de recrutement par contrat", a expliqué Mustapha El Khalfi qui s’exprimait lors d’un point de presse au terme du Conseil de gouvernement, cité par MAP.

Le ministre a assuré que "toutes les mesures seront prises pour favoriser les infrastructures nécessaires devant traiter certains dysfonctionnements du système éducatif". Il faisait référence au problème de la surpopulation et à l’abandon scolaire. "La réforme du secteur de l'éducation n'est pas impossible", a conclut le ministre.

(Avec MAP)