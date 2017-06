Cristiano Ronaldo reste le sportif le mieux payé de la planète

Le Ballon d'or portugais du Real Madrid arrive en tête du classement Forbes des sportifs les mieux payés de la planète pour la deuxième année consécutive.

93 millions de dollars. C'est l'argent engrangé au cours des douze derniers mois par Cristiano Ronaldo, vainqueur de l'Euro 2016 avec la sélection portugaise et lauréat des deux dernières éditions de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Le dernier classement Forbes publié mercredi 7 juin, révèle que le joueur a cumulé en 2016 un salaire de 58 millions de dollars et des revenus publicitaires de 35 millions de dollars.

Au classement, il devance notamment la star NBA LeBron James des Cavaliers de Cleveland (86,2 millions de dollars), et son éternel rival sur la planète foot, Lionel Messi (80 millions de dollars), qui était arrivé en seconde position l'an dernier. Comme en 2016, le tennisman suisse Roger Federer et Kevin Durant, autre star NBA, complètent le top 5 de ce classement Forbes.

11 sports et 21 pays sont représentés dans ce classement dominé par les Américains. On en recense 63 sur les 100 sportifs répertoriés. On relève cependant que Serena Williams, qui a mis entre parenthèse sa carrière de tenniswoman, le temps de sa grossesse, est l'unique femme. Elle arrive à la 51e place avec des gains évalués à 27 millions de dollars en 2016.

Forbes, qui a comptabilisé les salaires et les contrats publicitaires de chaque sportif pour ce classement note toutefois une diminution dans les gains cumulés des 100 sportifs recensés. Cette année, ils pèsent 3,11 milliards de dollars contre 3,15 milliardsun an auparavant.