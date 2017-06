Président d'un jour au parlement, Mohamed Ouzzine chahuté sur Internet

L'ancien ministre des Sports présidait le 6 juin la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants. Sur les réseaux, les internautes s'indignent. Pourtant, la loi est du côté de cet homme porté au Parlement par les urnes.

Mohamed Ouzzine, ex-secrétaire d'État aux affaires étrangères dans le gouvernement El Fassi et ministre de la Jeunesse et des Sports sous Benkirane (renvoyé en janvier 2015 après le fameux scandale de la Kerrata), a présidé la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le 6 juin.

Sur les réseaux sociaux, des centaines d'internautes n'ont pas caché leur indignation de voir cet homme politique diriger une séance publique où il était question du Hirak du Rif. Mohamed Ouzzine a été moqué sur le web et les trolls n'y sont pas allés de main morte. Certains ont même critiqué le fait qu'il s'habille en jellaba avec le turban amazigh.

Et pourtant. Qu'on l'apprécie ou pas, Mohamed Ouzzine est dans son droit le plus légitime d'occuper le perchoir, cette place très convoitée qui revient au troisième homme dans la hiérarchie de l'État (après le roi et le chef du gouvernement).

Ouzzine présidant la séance parlementaire justifierait à lui seul 1000 #Hirak — mehdi add (@addmehdi) June 6, 2017

Mohamed Ouzzine a d'abord le soutien de son parti qui l'a choisi pour occuper le poste de 5e vice-président de la Chambre des représentants. Au total, le président du parlement, Habib El Malki, a huit suppléants dont deux du PJD et deux du PAM.

"On gobe un Habib Malki à la présidence alors que son parti n'a remporté que 20 sièges et on juge qu'un poste de 5e vice-président est trop pour un élu dont le parti en a remporté 27?", commente un dirigeant haraki qui se dit "ulcéré" par les critiques, parfois dures, contre Mohamed Ouzzine.

Mais, avant de revenir au Parlement pour un deuxième mandat, l'ancien ministre a dû arracher sa légitimité par les urnes. À Ifrane, son fief du Moyen-Atlas, il a remporté un des deux sièges réservés à cette circonscription avec plus de 8.300 voix (23,5% des suffrages), devançant le PJD Ahmed Rachidi. Signalons que Mohamed Ouzzine a été élu le 25 novembre 2011 dans la même circonscription, mais a dû céder son siège (pour incompatibilité) à son colistier Nabil Belkhyat. Au Parlement, il est également membre de la commission permanente des Affaires étrangères.