Une Nouvelle Première Classe d'Emirates sera dévoilée en novembre

Une nouvelle cabine Première Classe, offrant 6 au lieu de 8 suites privées, fera ses débuts sur un Boeing 777-300ER

Dubaï, EAU, 01 juin 2017 - Emirates a annoncé que son nouveau produit de la Première Classe sera dévoilé en novembre au Salon Aéronautique de Dubaï. Faisant ses débuts sur un Boeing 777-300ER, la nouvelle Première Classe d'Emirates comprendra six suites privatives réparties en rangées de 1-1-1 au lieu de huit aujourd’hui en rangées de 1-2-1, sur la flotte de Boeing 777.

En plus du produit de la Première Classe entièrement relookée, le nouveau Boeing 777-300ER d'Emirates offrira également de nouvelles fonctionnalités dans les Classes Affaires et Economie. Emirates annoncera les destinations où le nouveau Boeing 777-300ER sera déployé en temps voulu.

Sir Tim Clark, président d’Emirates Airline a déclaré: «Nos produits et services à travers les cabines de toutes les Classes de voyage sont continuellement améliorés. Mais ce que nos clients verront sur les nouveaux 777 à partir de novembre, sera une modernisation beaucoup plus profonde qui portera l’expérience à bord à un niveau supérieur. L’ensemble des cabines bénéficiera d’une apparence rafraîchie. Nous sommes impatients de révéler les fruits de ce travail de plusieurs années de développement et d’investissement pour une nouvelle expérience à bord des 777 d’Emirates ».

Emirates est le plus grand opérateur du Boeing 777 au monde, avec 162 de ces gros avions modernes et efficaces qui opèrent les six continents depuis son hub à Dubaï.

La compagnie aérienne est pionnière dans le concept des suites privées sur les vols commerciaux en 2003, établissant de nouveaux standards pour les voyages en Première Classe. Le bilan des succès d’innovations produits d'Emirates ont levé la barre haute pour l'industrie et sont devenus des incontournables de l'expérience client à bord comprenant: la douche Spas, et le bar-lounge à bord de ses avions A380, le système de divertissement sans pareil ice dans toutes les classes et maintes fois primé, et la possibilité de communiquer en vol grâce au service de messagerie et de téléphonie embarqué, ainsi qu’un accès au réseau mobile et une connexion wi-fi.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma