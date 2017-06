L'Istiqlal annonce son soutien au Hirak

Le parti de la balance demande la libération des détenus du Hirak et invite toutes les parties concernées à faire preuve de maturité pour dépasser la crise actuelle dans le Rif.

Trois semaines après le communiqué conjoint des sections locales de l'Istiqlal du PJD et de l'USFP à Al Hoceima, le bureau central du parti à la balance réagit. Dans un communiqué daté du 6 mai, il annonce son "soutien inconditionnel aux revendications sociales et économiques des manifestants", et demande "la libération des militants détenus et l'arrêt de leurs procès".

L'Istiqlal dénonce "la campagne médiatique qui vise à porter atteinte au Hirak et aux habitants de la région du Rif". Le parti de Hamid Chabat a également fait part de son "étonnement vis-à-vis du traitement accordé par le gouvernement au Hirak, lui lançant d'abord de lourdes accusations, puis qualifiant ses revendications de légitimes avant de dépêcher sur place une délégation ministérielle et enfin lancer une vaste campagne d'arrestations".

Notons que le communiqué est signé par "la direction du parti", et non explicitement par le "comité exécutif", généralement habilité à prendre position au nom du parti. Sur Facebook, le porte-parole de l'Istiqlal, Adil Benhamza, assure de son côté que le document émane bien du comité exécutif.