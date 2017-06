Hilton Hotels & Resorts inaugure au Maroc son premier hôtel basé à Tanger

TANGER, Maroc – 2 juin 2017 – Hilton Hotels & Resorts marque ses débuts au Maroc avec l’ouverture ce jour du Hilton Tanger City Center Hotel & Residences. Proche de la Méditerranée, le nouvel hôtel offre depuis chaque chambre des vues panoramiques sur la ville, quatre restaurants aux cuisines délicieuses et un accès direct au centre commercial Tanger City Mall, d’une superficie de 30 000 mètres carrés.

« Tanger est une destination touristique populaire en raison de sa proximité avec l'Europe, de l’hospitalité de ses habitants, de la richesse de ses sites historiques, de sa culture et de sa gastronomie de grande qualité », a déclaré Andreas Lackner, Regional Head Brand Management de Hilton. « De l’élargissement du port de Tanger Med à la construction de la première ligne de train à grande vitesse en Afrique, en passant par la restauration de zones telles que l'ancienne médina, Tanger est engagé dans un grand nombre de programmes qui lui garantissent un avenir des plus brillants. Hilton Tanger City Center Hotel & Residences a ainsi été conçu pour être au cœur des affaires, en pleine croissance à Tanger, et pour répondre aux besoins des visiteurs les plus exigeants avec l’hospitalité qui fait la réputation de Hilton dans le monde. »

Hilton Tanger City Center Hotel & Residences dispose de 180 chambres et suites et d’un emplacement idéal au centre-ville, à proximité des principaux bureaux, restaurants et attractions de Tanger. Les visiteurs peuvent explorer la très riche histoire du Maroc en sillonnant la Kasbah ou découvrir d'autres sites touristiques accessibles à pied depuis l’hôtel, comme les Grottes d'Hercules et les musées de la Kasbah et de la légation américaine.

Le réseau de transport comprend des connexions avec la gare centrale de Tanger, située en face de l’hôtel, et l’aéroport international Tanger-Ibn Battouta, à seulement 14 kilomètres. L’hôtel est également adjacent au Hilton Garden Inn Tanger City Center, qui a ouvert ses portes en 2016.

Hilton Tanger City Center Hotel & Residences propose aux visiteurs un large choix de restauration pour déguster les saveurs de la région :

La Terrasse est un rooftop lounge avec piscine qui offre une sélection de cocktails exclusifs et de délicieuses tapas. Les invités peuvent déguster des plats tout en profitant d'une vue imprenable sur la ville et la mer.

The Kasbah est un restaurant gourmet ouvert toute la journée avec une grande variété de délicieux plats méditerranéens avec une touche marocaine.

The Lounge offre tout au long de la journée un large éventail de café et de pâtisseries.

Hilton Tanger City Center Hotel & Residences fait partie de Hilton Honors®, le programme primé de fidélisation des clients pour les 14 marques d'hôtels distinctes de Hilton. Les membres Hilton Honors qui réservent directement par le biais des canaux privilégiés de Hilton bénéficient d'avantages instantanés, tels qu'un curseur de paiement flexible qui leur permet de choisir le nombre exact de points à combiner avec de l'argent pour réserver un séjour, des remises exclusives qui ne sont disponibles nulle part ailleurs et le wi-fi gratuit.