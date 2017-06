Essaouira renoue avec les principaux marchés européens

Après les vols directs Londres-Essaouira (EasyJet) et Paris-Essaouira (Transavia), l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en partenariat avec TUI Fly inaugure la ligne Charleroi-Essaouira-Ouarzazate.

Cette nouvelle ligne est le fruit d’une collaboration de longue date entre l’ONMT et le Groupe TUI, visant à multiplier les dessertes vers les régions touristiques du Royaume à partir des principaux marchés européens.

« Sur le Maroc nos dessertes couvrent 12 aéroports au départ de la France, Italie, Belgique et Pays Bas. Grace à notre partenariat avec l’ONMT, cette desserte vient renforcer encore plus notre position sur le Maroc et apporte une nouvelle dynamique au tourisme national » a rappelé, Abdelkader Hsi, Directeur General de la compagnie TUI fly Maroc.

La mise en place de vols directs à partir du Royaume Uni, France et Belgique, entre dans le cadre de la stratégie ONMT de promotion et positionnement d’Essaouira sur son principal bassin émetteur de touristes. « Ces connexions point à point ont permis à la ville de renouer avec ses marchés prioritaires et développer une offre annuelle et non saisonnière, nous encourageons systématiquement les compagnies aériennes partenaires à mettre en place des vols durant toute l’année..c’est dans cette même optique que des négociations sont en cours pour une future connexion à partir du marché allemand.» déclare le Directeur Général de l’ONMT

En parallèle l’Office a mis en place un dispositif de communication à 360° pour la promotion de la destination déclinée en publicité à travers l’affichage, presse et web en Allemagne, France et Royaume Uni, en relations publiques et presse à travers des voyages de presse comprenant des télévisions telles que Sky Tvqui a délocalisé une de ses émissions ou l’incontournable rendez vous matinal de France2, Télématin qui a consacré deux reportages ou encore TF1 avec 50 minutes Inside. Ainsi entre 2016 et 2017, l’ONMT a invité 130 journalistes et bloggeurs non seulement des principaux marchés pour la destination mais également des USA, Europe de l’Est, Scandinavie et Russie avec pour but de positionner Essaouira sur d’autres marchés.

Après Essaouira, ce sera au tour de la capitale spirituelle du Royaume d’accueillir 14 nouvelles fréquences mises en place par Air Arabia en partenariat avec l’ONMT. Dès la mi-juin Amsterdam, Bordeaux, Barcelone, Strasbourg, Rome, Londres, Lyon et Bruxelles seront reliées à Fès.

Ces nouvelles connexions entrent dans la stratégie globale de l’ONMT d’accompagnement pour le renforcement des dessertes point à point auprès des marchés à fort potentiel touristique pour la Destination Maroc.