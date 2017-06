CAFC Masters Maserati 2017 Le cheval à l’honneur Du 8 au 18 Juin 2017

400 cavaliers amateurs et professionnels venant de tout le Royaume ainsi que plus de 2 000 spectateurs sont attendus pour cet évènement sportif inédit à Casablanca. Le spectacle sera au rendez-vous

Le CAFC Equitation organise du 8 au 18 juin 2017, la deuxième édition du CAFC MASTERS MASERATI, regroupant des cavaliers marocains et étrangers résidant au Maroc. Ce concours proposera une nouvelle fois 10 jours de compétition.

Les épreuves se dérouleront dans l’enceinte du CAFC de Casablanca qui sera ‘’Portes ouvertes’’ pour l’occasion.

Des ftours avec animations complèteront le programme équestre, tandis qu’un village de stands constituera un lieu privilégié de rencontres pour les spectateurs, les cavaliers et les partenaires.

Cette manifestation prestigieuse devient le rendez-vous incontournable des amoureux des Sports Équestres qu’ils soient professionnels ou amateurs.

En effet, La Première Édition du CAFC MASTERS MASERATI, Concours Hippique de Dressage et de Saut d’Obstacles, a accueilli du 18 au 26 Juin 2016, près de 2.000 visiteurs et plus de 300 cavaliers du Royaume..

Le caractère exceptionnel de cet évènement nous amène à vous y convier vivement.

Le CAFC MASTERS MASERATI est aujourd’hui considéré comme un rendez-vous annuel pour tous les compétiteurs, et reste une belle préparation pour le Championnat du Maroc qui a lieu chaque année à Dar Essalam.

