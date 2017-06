Aux Emirats arabes unis, toute personne qui soutient le Qatar risque la prison

Les Émiratis qui expriment sur les réseaux sociaux leur soutien au Qatar encourent de lourdes peines de prison, selon le ministre émirati de la Justice.

Le ministre de la Justice des Émirats arabes unis a affirmé le 7 juin que toute personne exprimant sa "sympathie" au Qatar sur les réseaux sociaux risque la prison et une amende. Les personnes reconnues coupables risquent entre trois et quinze ans de prison et une amende d’au moins 136.000 dollars (1,32 million de dirhams), selon l’agence de presse AP.

Le procureur général des Émirats arabes unis, Hamad Saif Al Semsi, explique que cette décision a été motivée par la "politique hostile et imprudente" du Qatar.

Les Émirats arabes unis ont des lois strictes en matière de cybercriminalité et de diffamation. Les internautes peuvent être arrêtés, emprisonnés et expulsés pour avoir pris des photos jugées insultantes ou sans le consentement des personnes photographiées.

L’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte et le Yémen ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils accusent Doha de "soutien au terrorisme", ce que le Qatar nie.

Houda Zerrifi