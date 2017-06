Adidas ouvre à Casablanca son plus grand magasin d'Afrique du nord

Casablanca, 5 juin 2017: Pour célébrer la créativité dans le sport et l’arrivée des beaux jours, Adidas a présenté en avant première un film à l’extérieur de son nouveau magasin situé à Massira, le plus grand en Afrique du Nord à ce jour.

Le film met en guest-star Zineb Rachid, une des stars locales les plus en vue, dans les artères trépidantes de la métropole. Adidas s’est en effet associé avec Zineb Rachid pour insuffler un nouveau life-style aux Casablancais, alliant intelligemment le sport à la créativité.

De l’ancienne Médina au Centre-Ville, la vidéo met en scène Zineb explorant sa ville natale et inventant des techniques innovantes pour s’exprimer à travers le sport. Ce partenariat entre Adidas et Zineb Rachid vise à encourager les gens à trouver leur propre voie et à libérer leur potential d’inventivité et de créativité.

Le film se termine par une séance de Yoga, exécutée par Zineb sur le toit du nouveau magasin Adidas à Massira (Ex-Planet Sport). Cet espace de quatre étages est désormais le plus grand site de retail dont dispose la marque en Afrique du Nord. Il offre un choix diversifié de catégories de produit, allant des vêtements de performance aux articles Adidas Originals.

Dans le cadre de la campagne de la marque mondiale #HereToCreate, Zineb se joint ainsi à une équipe d’égéries de choix déjà composée de mannequins comme Karlie Kloss et Hannah Bronfman, la star de football américain Becky Sauerbrunn, la WNBA All-Star Candace Parker, la danseuse Ally Love et la championne de kickboxing Ruqsana Begum.

Adidas a choisi de mettre en avant des femmes qui défient les stereotypes sur le genre et créent leur proper voie dans le monde du sport mondial.

«Casablanca est ma maison, l’endroit où j’ai nourri mes rêves et trouvé mon énergie. La ville vous donne la liberté de vous exprimer, et j’ai l’honneur de travailler avec Adidas pour encourager les Casablancais à réinventer leur quotidien, et par la même occasion, à visiter l’incroyable nouveau magasin à Massira» a souligné Zineb Rachid.

De son côté, Jad Chouman, directeur général Adidas Maroc a déclaré : «Notre nouveau magasin à Casablanca témoigne de notre engagement envers la communauté marocaine. En ouvrant le plus grand site en Afrique du Nord à Casablanca et en travaillant avec l’un des talents de la ville, nous espérons renforcer notre ancrage ici et inciter les citadins à être créatifs en faisant du sport.»

Pour rappel, le film de Zineb Rachid restera en projection à l’extérieur du magasin tout au long du mois prochain.

Link to video - https://hkstrategies.egnyte.com/dl/t8v6p6uwqw

