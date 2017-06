Nasser Zafzafi et six autres codétenus placés en détention préventive à Oukacha

Nasser Zafzafi est poursuivi en état de détention pour "de nombreuses et très lourdes accusations", selon sa défense. Six autres codétenus sont également écroués après une décision de la Cour d’appel de Casablanca le 6 juin.

Au terme d’une garde à vue de deux fois 96 heures après leur arrestation le 29 juin, la Cour d’appel de Casablanca a ordonné dans la nuit du 5 au 6 juin la mise en détention préventive de Nasser Zafzafi ainsi que six autres personnes détenues pour leur lien avec le Hirak. Aux côtés des militants Fahim Ghattass, Ahmed Hezzar, Hannoudi El Habibi, Chakil Makhrouate, Mohamed El Mahdani et Mohamed Haki, Nasser Zafzafi est donc poursuivi en état de détention à la prison d'Oukacha, en attendant un complément d’enquête, "pour de nombreuses et très lourdes accusations", relève maître Abdessadek El Bouchattaoui, un des avocats, à la sortie du tribunal. Maître Rachid Belaali, coordinateur de la défense, confirme à Telquel.ma que cette "instruction préparatoire précède une instruction détaillée".

"Le juge d’instruction [Abdelouahed Majidi, NDLR] veut mettre les points sur les "i" et compte aller loin dans l’enquête. Il n’exclut pas le fait d’avoir recours à des confrontations entre les accusés et d’autres témoins", poursuit Rachid Belaali. Le coordinateur de la défense ajoute qu’il a trouvé les détenus "en bon état de santé", et précise toutefois qu'"étant donné qu’ils ont subi des violences au moment de leur arrestation à Al Hoceima, nous avons demandé une expertise médicale que le juge a acceptée".