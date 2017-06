Ladepeche.ma, un nouveau site d'info qui veut zoomer sur le sociétal

Le nouveau site a été lancé par le groupe Big Media House qui détient également le site d’information qushq.com et le quotidien Akhir Saâ.

Le groupe Big Media House (BMH), qui détient notamment le site d’information qushq.com et le quotidien arabophone Akhir Saâ, a annoncé la naissance de son dernier né, le site d’information ladepeche.ma. Ce site, lancé officiellement le 5 juin, porte le même nom que l’ancien magazine du groupe dont la publication a été suspendue fin 2016. C'est un "site généraliste auquel on essaye de donner une couleur sociétale", nous explique Souleiman Bencheikh, directeur général de BMH. "Notre ligne éditoriale est neutre, nous voulons avoir un traitement objectif de l’information tout en ayant un ton mesuré et serein", précise le responsable du groupe média qui évoque également un "positionnement progressiste dans le but de promouvoir la tolérance et le débat".

L’équipe, composée d'"une dizaine de journalistes", sera menée par le journaliste Youssef Ziraoui, ancien directeur de publication du HuffPost Maroc. Il assurera les fonctions de directeur de la publication et de la rédaction. Des synergies avec les autres supports faisant partie du groupe BMH seront mises en place. "L’idée est de mettre en place une organisation interne afin que les informations de qushq puissent également se retrouver sur ladepeche.ma. Cela signifie qu’il y aura une traduction de contenu de qushq et des briefings auront lieu entre qushq, La Dépêche et Akhir Saâ".