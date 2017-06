Transparency Maroc écartée de la commission nationale de lutte contre la corruption

Le gouvernement Othmani a annoncé la création d'une Commission nationale de lutte contre la corruption. Un événement auquel la société civile n'a pas été conviée, malgré sa contribution en la matière.

Chez Transparency Maroc, le directeur de l'observatoire de la corruption Fouad Zirari ne décolère pas. Lui qui a appris "par la rumeur" que la société civile ne serait pas conviée à la nouvelle commission anti corruption exprime sa déception face à la décision de l'exécutif :

Nous avons été partie prenante dans la préparation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée il y a deux ans. Il ne manquait qu'à mettre en place la commission anti corruption. Et nous apprenons que le gouvernement a finalement décidé de faire cavalier seul...

Interpellé à la chambre des représentants le mardi 23 mai, Saâd Eddine El Otmani avait dessiné les contours de cette commission chargée "du suivi et de l'exécution des différentes orientations stratégiques (...) susceptibles de renforcer la transparence, de lutter contre la corruption". Le fruit d'une politique de longue date entamée dès la fin des années 1990, et renforcée par la constitution de 2011 qui criminalise "les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié, au trafic d’influence et de privilèges, à l’abus de position dominante et de monopole".

Egalement combattue sous le gouvernement Benkirane qui a injecté plus 3 milliards de dirhams contre ce fléau, la corruption demeure au centre des préoccupations du gouvernement El Othmani. Ce dernier ayant permis l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée en 2015 qui comporte deux ambitions majeures : "Inverser la tendance de manière irréversible et visible tout en renforçant la confiance des citoyens", et "Améliorer l’intégrité des affaires et le positionnement du Maroc à l'international". Issue de cette fameuse stratégie, la nouvelle commission anti-corruption se veut être le meilleur outil pour arriver à ces fins.

"Tout ceci n'est qu'une vitrine"

Parmi les objectifs de la commission : " Accompagner les différents secteurs concernés par la politique générale relative à la lutte contre la corruption", selon Othmani. Un souhait partagé par Transparency Maroc qui a contribué à l'adoption de la stratégie nationale adoptée en 2015. L'association reconnue d'utilité publique déplore d'ailleurs le retard dans l'adoption de la commission "qui aurait du voir le jour il y a deux ans" déplore Fouad Zirari. Aujourd'hui écarté du projet, le directeur de l'observatoire contre la corruption remet en question les objectifs du gouvernement :

Le gouvernement n'as pas réellement la volonté de lutter contre le la corruption. Sinon, il aurait intégré la société civile sans qui rien ne serait possible dans ce combat. Tout ceci n'est qu'une vitrine pour faire bonne impression sur la scène internationale.

Malgré les moyens humains et financiers colossaux mis en oeuvre depuis plus d'une décennie, la lutte contre la corruption ne se résume "qu'aux discours" selon Transparency Maroc. Lors de son intervention à la chambre des députés, le Chef du gouvernement a pourtant rappelé que 2.992 poursuites relatives aux crimes de corruption ont été enregistrées en 2016. Il a également indiqué que 57 affaires avaient été soumises par la Cour des comptes au ministère de la Justice. Pas de quoi rassurer le directeur de l'observatoire de la corruption : "La lenteur de la justice, les grands scandales étalés dans la presse, les indicateurs d'instances internationales... Tout nous indique que nous sommes dans le rouge" déplore-t-il.

Un point d'accord persiste pourtant entre les acteurs de la société civile et le gouvernement : l'urgence de la situation. En janvier 2016, le Maroc perdait 8 points dans l’Indice de Transparency International de perception de la corruption, passant ainsi de la 80e à la 88e place du classement, sur 175 pays. Si elle est déjà soumise à la polémique, la Commission anti corruption ne manquera pas de travail. Une tâche particulièrement scrutée par la société civile, qui ne risque pas d'être d'indulgente.