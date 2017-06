L'ancien PDG de Centrale Danone, Didier Lamblin élu président de la Fimalait

Didier Lamblin, ancien PDG de Centrale Danone, succède à Moulay M'Hamed Loultit (PDG de Copag) à la tête de la Fédération interprofessionnelle marocaine du Lait (Fimalait).

La Fimalait a un nouveau visage. Après le mandat de Moulay M'hamed Loultit, c'est au tour de Didier Lamblin d'être élu à sa tête. Le Français, ancien PDG de Centrale Danone, a notamment dirigé les filiales Danone en Autriche, Afrique du Sud, au Mexique, mais aussi Bledina.

Créée en 2009, la Fimalait regroupe les acteurs professionnels de la filière laitière. Son objectif: "offrir une structure légitime et pérenne dédiée à l'accompagnement et à la professionnalisation de l'ensemble des acteurs de la filière laitière nationale".

Avec l'arrivée de la Didier Lamblin à sa tête, elle aspire à la "réalisation des objectifs du contrat programme laitier et du contrat programme des agro-industries", le "développement de la consommation du lait et des produits laitiers l'amélioration des revenus des éleveurs et de leurs conditions sociales", le "développement d'un modèle d'élevage pérenne", mais aussi "l'amélioration de la compétitivité de la filière".