Gaz butane: ce qui a changé avec le nouvel arrêté

Le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance a publié au bulletin officiel du 25 mai, un arrêté apportant des modifications sur le texte qui définit les modalités de fixation des prix du gaz butane. Voici les changements qu’il a apportés.

Le secteur du gaz butane n’a jamais été autant scruté que depuis les rumeurs sur l’intention du gouvernement El Othmani de poursuivre la réforme de la caisse de compensation. Principale mesure attendue: la décompensation du gaz butane. Le sujet est sensible, car son impact se fera ressentir sur le pouvoir d'achat du consommateur. Malgré le démenti maladroit du gouvernement, tout le monde est à l’affût du moindre indice prouvant que le gouvernement y travaille bel et bien.

Telquel.ma a contacté le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance pour comprendre les tenants et les aboutissants du nouvel arrêté relatif aux modalités de fixation des prix du gaz butane, publié au Bulletin officiel du 25 mai dernier, sachant que le texte réglementaire régissant ce secteur a été revu en avril 2016.

Il y a d'abord plusieurs modifications relatives au prix de référence au niveau international et au schéma d’approvisionnement sur le marché national. "L’ensemble de ces mesures n’a aucun impact ni sur les prix du gaz butane ni sur les subventions accordées à ce produit", assure notre source au sein du ministère des Affaires générales et de la gouvernance. Selon le département de Lahcen Daoudi, l’arrêté introduit une "modification de l’appellation de la référence des cotations servant au calcul des prix de reprise du gaz butane" au niveau international.

La structure des prix du gaz butane est fixée par l’État. Ce produit étant importé, le prix au niveau international est fixé sur la base d’une référence qui a changé. Ainsi, au lieu de se baser sur l'Ex-Refinery storage et le FOB Sea Going pour fixer leurs prix de revient, les professionnels du secteur doivent désormais se référer au FOB NWE Seagoing et au FOB West Med Coaster. Cette modification intervient "suite au changement de cette référence au niveau du Platts (agence de cotation internationale, NDLR)", nous explique-t-on au ministère de tutelle. "Elle n’a aucun impact sur les prix de référence ni sur le mode de fixation des prix, c’est une simple adaptation", précisent nos interlocuteurs.

Le vrai changement est à chercher au niveau du schéma d’approvisionnement. La mise en service, en janvier dernier, du nouveau terminal de réception d’Afriquia Gaz au port de Tanger Med a exigé un réaménagement de la carte nationale d’approvisionnement du marché. "Il a été procédé à cet effet à la réaffectation des centres emplisseurs qui seront approvisionnés à partir de ce terminal en tenant compte du principe que tout centre emplisseur s’approvisionne auprès du terminal le plus proche", explique notre source au ministère. Quatre centres emplisseurs s’approvisionneront désormais à partir du port de Tanger Med. Il s’agit des centres de Salam Gaz de Tanger, Tétouan, et Larache, ainsi que du centre Ab Gaz à Souk El Arba dans le Gharb. Parmi les réaffectations, le rattachement du centre emplisseur de Guelmim au port d’Agadir.

La dernière modification apportée par le ministère des Affaires générales, et non des moindres, concerne "des mesures à prendre pour l’approvisionnement des centres emplisseurs en cas de situations exceptionnelles dans les ports d’attache et des difficultés d’approvisionnement à partir des terminaux les plus proches".