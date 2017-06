En images: Tout le gotha politique au mausolée Mohammed V

La classe politique et les sécuritaires se sont donné rendez-vous au mausolée Mohammed V de Rabat pour rendre hommage au roi défunt.

C'est une tradition annuelle. Cette année encore, à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la disparition du roi Mohammed V, toute la classe politique s'est donné rendez-vous devant le mausolée Mohammed V à Rabat où est enterré le père de la nation. Tous les membres du gouvernement étaient présents, à l'exception d'Aziz Akhannouch, en déplacement aux États-Unis. Le patron de la police, Abdellatif Hammouchi, et le général Abdelfatah Louarak, inspecteur général des FAR, faisaient partie des convives, en plus des chefs de partis.

Abdelilah Benkirane, ancien chef du gouvernement, qui effectuait l'une de ses rares apparitions publiques depuis son départ de l'Exécutif, était au centre de l'attention. Le secrétaire général du PJD a été très sollicité par des personnalités désirant se prendre en photo avec lui, constate notre journaliste sur place. L'assistance a également vécu les retrouvailles glaciales entre Benkirane et Driss Lachguar, Premier secrétaire de l'USFP, qui se sont sciemment ignorés.