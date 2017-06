Ramadan 2017 : dix ftours incontournables

Du buffet au dîner assis, du combo harira-chebbakia traditionnel aux cuisines venues d’ailleurs, nous avons fait la liste des adresses testées et approuvées pour rompre le jeûne les yeux fermés.

Pause verdoyante

Tagines de légumes bio de la ferme du resort, viandes et poissons tendres cuits au four tandoori, sushis préparés minute, repas en plein air sur la terrasse du restaurant l’Olivier : c’est la formule ftour gagnante du Fairmont Royal Palm de Marrakech, idéale pour admirer le coucher de soleil face aux monts de l’Atlas.

Fairmont Royal Palm, Km 12, route d’Amizmiz, Marrakech. Télephone : 05 24 48 79 19.

Prix: 480 DH par personne.

Ftour avec vue

Pour la seconde année, le traiteur Grand Chemin — parmi les plus réputés de Casablanca — prend ses quartiers ramadanesques au Boca Chica, où la vue sur mer est à couper le souffle. Ici, ni buffet, ni service à l’assiette, mais des stands qui font la part belle au show-cooking (cuisse de veau, poisson au gros sel, etc.) et dont les plats principaux changent tous les 2 à 3 jours. Grill à la plancha, spécialités asiatiques, italiennes, tagines… aucune cuisine n’a été oubliée.

Boca Chica, bd de la Corniche, Casablanca.Téléphone: 06 81 21 62 62.

Prix: 400 DH par personne.

Un jour, un ftour

Dans cet établissement chic de la capitale, chaque jour, le ftour change de menu et d’inspiration. Cuisine marocaine, mais aussi andalouse (mercredi), italienne (jeudi), ou alors complètement tournée vers la mer avec des poissons et crustacés (mardi) ou du côté des meilleures pièces du boucher (lundi). La seule chose qui ne change pas, et c’est tant mieux, c’est la présence d’un groupe andalou pour accompagner vos soirées dans les jardins de l’hôtel.

Sofitel Jardin des Roses, Rabat. Téléphone : 05 37 67 56 56

Prix: 450 DH par personne

De la viande, mais pas que

Pour le ramadan, le steak house le plus en vue de Casablanca voit les choses en grand : banc d’écailler (huîtres, moules, couteaux, palourdes, oursins, etc.), show-cooking de grillades, large buffet froid (salades, carpaccios, sushis, rouleaux de printemps, etc.), buffets chauds traditionnel et international qui font — dans l’esprit habituel de l’établissement — la part belle à la viande.

Oncle Blend, rue Bab El Mendeb, Casablanca.Tél : 06 67 75 50 62.

Prix: 400 DH par personne.

Terroir gourmet (et gourmand)

F.Kabbaj, c’est évidemment le temple des produits issus de l’élevage du canard, une adresse où l’on aime se retrouver à l’heure du brunch tout au long de l’année, mais aussi l’une des destinations ftour les plus copieuses et réputées de Casablanca. Sur le buffet ? Beaucoup de foie gras évidemment, décliné en terrine, en médaillon ou en escalope, mais aussi du saumon, des entrées froides (taboulé de quinoa, salade de lentilles, gaspacho, soupes froides…) et quatre plats chauds proposés quotidiennement et qui évoluent au fil des jours et des inspirations de la cuisine.

F.Kabbaj, 30, rue des Arènes, Casablanca. Téléphone: 05 22 98 50 78.

Prix: 480 DH par personne.

Festoyer comme un prince

L’adresse incontournable de Fès, parce qu’elle est moderne et qu’on y croise toujours des personnes en vue, propose cette année un ftour gargantuesque dans la plus pure tradition marocaine. Harira, beghrir, meloui, msemen, briouate, harcha, khlii, ainsi qu’une vaste sélection de tagines (boulettes de viande hachée, poulet m’kalli ou aux citrons confits, kebab maghdour…) et de pâtisseries. La cuisine internationale n’est pas en reste : sélection de grillades (gambas, bœuf, poulet), salades variées (salade César, crudités, légumes grillés), wrap farci au fromage, saumon et avocat...

Hôtel Sahrai, Dar El Mehraz, Fès.

Prix: 320 DH par personne et demi-tarif pour les moins de 10 ans

Mi-français, mi andalou

Dans cette brasserie aux inspirations Belle Epoque, véritable institution casablancaise depuis trente-deux ans, on a le choix entre un buffet à volonté dans la pure tradition andalouse, ou une carte plus classique d’inspiration française, spécialement élaborée pour le mois sacré de ramadan. Au menu ? Des entrées froides ou chaudes et une belle sélection de viandes et de poissons (escalope de bar aux cèpes, entrecôte grillée beurre maître d’hôtel, filet de loup aux calamars, etc.). À vous de voir si vous préférez vous servir vous-même ou vous faire servir.

La Table du Rétro, 22, rue Abou Al Mahassine Royani, Casablanca. Téléphone : 05 22 94 05 55

Prix: 430 DH par personne et prix des plats à la carte.

Le goût des choses simples

Dans ce salon de thé couru des Casablancais, on rompt le jeûne avec des produits du terroir et un menu traditionnel : harira concoctée maison, dattes et fruits secs “de nos régions”, assortiments sucrés salés, tagine œufs brouillés au khlii, boisson chaude au choix et jus de fruit frais pressé minute. Le plus ? Tout est servi à table, sur une mida traditionnelle.

Frères Gourmet, 9, rue Aïn Harrouda, Casablanca. Téléphone: 05 22 94 60 00

Prix: 179 DH par personne

Dépaysement gourmand

Si les touristes anglo-saxons de passage au Maroc choisissent souvent le Four Seasons, c’est parce qu’il reste à l’échelle internationale une des valeurs sûres en termes de chaîne hôtelière et de restauration. A l’heure du ftour, on fait de même en réservant sans se poser de questions dans l’une des deux adresses du groupe canadien. À Casablanca, le buffet XXL aux accents marocains et libanais servi au restaurant Le Bleu, avec vue sur l’océan Atlantique, reste toujours une bonne option. À Marrakech, on franchit un cran supplémentaire sur l’échelle de l’originalité en proposant, avant la rupture du jeûne, une séance de yoga en intérieur, ou en bord de piscine, si le temps est clément.

Four Seasons Casablanca. Téléphone : 05 29 07 36 70. Prix: 580 DH par personne.

Four Seasons Marrakech. Téléphone : 05 24 35 92 00. Prix: 380 DH par personne.

Ftour du soleil levant

Alternative idéale aux ftours traditionnels, ce restaurant de fusion asiatique, zen et lumineux, propose une formule rafraîchissante : soupe thaï, assortiment d’entrées (nems, beignets, dim sum, rouleaux de printemps) et de sushis, suivis d’un plat thaï au choix (poulet aux trois champignons, bœuf aux légumes et sauce huîtres, curry aux fruits de mer avec lait de coco).

Yawatcha, 35, boulevard Hassan Souktani, Casablanca. Téléphone : 05 22 20 25 77.

Prix: 235 DH par personne, 69 DH pour les enfants.

Par Anaïs Ferreira-Anglars